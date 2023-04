Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile columbiene au arestat 52 de persoane implicate in trafic international de droguri, in timpul unei ample operatiuni sustinute de mai multe tari, printre care Statele Unite, Franta si Spania, a anuntat miercuri Ministerul Apararii columbian, citat de AFP.Dintre cei arestati, 34 fac obiectul…

- O mie de persoane au fost evacuate in Castellon din cauza unui incediu puternic care a parjolit hectare intregi de padure. Seceta extrema și vantul au aprins vegetatia uscata, mult mai devreme anul acesta.

- Intervenție a pompierilor, vineri seara, la Buziaș. Salvatorii au fost chemați sa intervina dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un bloc din localitate. Doua persoane au fost transportate la spital, iar 13 au fost evacuate.

- Deraierea unui tren a provocat un incendiu masiv in statul american Ohio, potrivit Reuters. Un tren a deraiat vineri seara in apropiere de granița dintre Ohio și Pennsylvania, provocand un incendiu masiv in zona, a anunțat presa locala. Locuitorii din zona, evacuați de urgența Mai multe vagoane de tren…

- Pompierii intervin, vineri, la ora transmiterii acestei știri, pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit din localitatea Voluntari.

- Zeci de persoane au fost evacuate, marti dupa-amiaza, dintr-un bloc cu 10 etaje din municipiul Arad in care a izbucnit un incendiu cu degajari mari de fum pe casa scarii, potrivit Agerpres.

- Circa 500 de persoane au fost evacuate vineri dupa izbucnirea unui incendiu intr-un cartier sarac din capitala Seul, care a distrus aproximativ 60 de locuinte, au anuntat autoritatile sud-coreene, relateaza Reuters.

- Doua femei au suferit atacuri de panica si 10 persoane au fost evacuate joi dintr-un bloc din municipiul Giurgiu in urma izbucnirii unui incendiu intr-un apartament.