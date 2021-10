Incendiu de amploare în parcarea unui bloc din Galați. Cinci mașini au luat foc Cinci mașini au ars in parcarea unui bloc din zona centrala a municipiului Galati. Momentan nu este cunoscuta cauza exacta a incendiului. Pompierii iau in calcul ipoteza ca focul sa fi fost pus intenționat. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galați a transmis ca la fata locului au intervenit doua autospeciale de pompieri cu apa si spuma si au stins focul. La momentul sosirii primului echipaj de pompieri, patru mașini ardeau violent. Ele au fost distruse complet de flacari. Al cincilea autoturism a fost salvat partial. “Din primele informatii, se pare ca langa el s-a declansat incendiul,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

