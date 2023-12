Stiri pe aceeasi tema

- Caldura arzatoare a incendiilor de padure poate transforma metalele care se gasesc in mod natural in sol in particule care cauzeaza cancer, potrivit unui nou raport, scrie CNN. Deși un numar din ce in ce mai mare de cercetari s-au concentrat asupra impactului gazelor și particulelor transportate de…

- Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, Ștefan-Radu Oprea, a fost prezent luni, 11 decembrie a.c., la Bușteni, jud. Prahova, unde a gazduit o intalnire de lucru privind pregatirea noului sezon turistic de iarna, cu accent pe stațiunile montane. Cu aceasta ocazie, au fost stabilite și…

- Ultramaratonistul Tom Evans, 31 de ani, a fost atacat de talhari in timp ce se antrena pe muntele Table, 1.087 metri inalțime maxima, langa Cape Town, capitala Africii de Sud. Potrvit Daily Mail, sub amenințarea unei macete, caștigatorul Western States Endurance Run (161 de kilometri) a fost deposedat…

- Regele si Regina Olandei au fost la un pas sa fie linsati in Africa de Sud. Cei doi au fost imbranciti si huiduiti in Cape Town, in timp ce vizitau un muzeu dedicat istoriei sclaviei, scrie presa romana .

- Cuplul regal din Tarile de Jos s-a confruntat vineri cu o multime de protestatari furiosi dupa vizita sa la muzeul dedicat istoriei sclaviei din Cape Town, in a treia zi a unei vizite de stat in Africa de Sud, informeaza DPA.

- Boala care va face ravagii in Europa in acest deceniu: Este cunoscuta și drept 'febra oaselor rupte'Febra denga este o infecție cauzata de un virus care este transmis (raspandit) de țanțari. Febra denga este cunoscuta și sub numele de „febra oaselor rupte” deoarece durerile osoase pot fi atat de…

- Papa Francisc a ridicat sambata la rangul de cardinal un numar de 21 de prelati, in special diplomati si consilieri apropiati provenind de pe patru continente si care, la un moment dat vor fi chemati sa aleaga un succesor in scaunul pontifical, transmite AFP. Intr-o Biserica Catolica in plina reflectie…