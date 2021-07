Incendii în Sardinia: Italia cere ajutorul țărilor vecine (Video) Italia a cerut duminica ajutorul tarilor europene vecine pentru a lupta impotriva incendiilor care devasteaza o parte a insulei Sardinia, unde sute de locuitori au fost obligati sa-si paraseasca domiciliul. „Este o catastrofa fara precedent”, a declarat guvernatorul insulei, Christian Solinas, in timp ce vanturile calde complica eforturile pentru a se tine focul sub control. Aproximativ 1.200 de persoane au fost evacuate din casele lor, inclusiv rezidenti ai unei institutii medicale, potrivit Rai News. Turisti speriati se numara printre persoanele care au fugit de micul sat de pe coasta Porto… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian de Externe Luigi Di Maio a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca autoritatea de protectie civila a tarii a emis o cererea in acest sens, precizand, totodata, ca este recunoscator pentru ajutorul care a fost deja trimis. ”Doua (aeronave) sunt pe drum din Franta, ceea ce multumesc…

- Medicii romani sunt cautați in strainatate unde au oportunitatea de a lucra pentru pachete de beneficii care ajung și la 10.000 de euro. Cele mai cautate specializari medicale pentru care angajatorii ofera intre 6.000 și 10.000 de euro sunt medicina de familie, ginecologie, dermatologie, gastroenterologie,…

- Numarul de infectari cu COVID-19 in Franta, la ultimul bilanț raportat, a urcat la 18.000 in 24 de ore, in comparatie cu sub 7.000 in saptamana anterioara, a anuntat ministrul sanatatii, Olivier Veran. Acesta susține ca aceasta crestere cauzata de varianta Delta este de 150% intr-o saptamana. „Am cifrele…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane ar putea obtine dreptul la asigurari de sanatate si la pensie, odata ce activitatile casnice, care in prezent se desfasoara in mare parte la negru, vor fi reglementate corespunzator, a scris pe Facebook, Raluca Turcan. ministrul Muncii si Protectiei Sociale. Ea a…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane ar putea obtine dreptul la asigurari de sanatate si la pensie, odata ce activitatile casnice, care in prezent se desfasoara in mare parte la negru, vor fi reglementate corespunzator, a transmis marti, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan.…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu, a declarat, in cadrul conferinței online Reforma Digitala a Educației, ca, pana la finalul anului se va veni cu un nou proiect al Legii Educației, reateaza Edupedu.ro. Cimpeanu a explicat ca se așteapta concluziile proiectului Romania Educata, dupa care implementarea…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos, copresedinte USRPLUS, anunta ca a vorbit cu ministrul de Interne al Frantei despre situatia generata de uciderea unui sofer roman de TIR intr-o parcare din Franta. Ciolos afirma ca a primit asigurari ca ancheta este in curs si ca autoritatile franceze doresc sa ia…

- Castelul Corvinilor din Hunedoara si Cetatea Dacica Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, au trecut la programul de vara. „Pana in 30 septembrie va invitam sa descoperiti Castelul Corvinilor, de marti pana duminica, intre orele 9:00 – 20:00, iar lunea intre orele 12:00 – 20:00. Va reamintim ca se…