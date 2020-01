Incendii în Australia - 24 de morţi şi peste cinci milioane de hectare de teren distruse de flăcări Incendiile de vegetatie de o amploare si o violenta fara precedent care au devastat regiuni intregi din Australia s-au soldat cu 24 de morti si au provocat "pagube considerabile", au anuntat duminica autoritatile australiene dupa o noua zi marcata de conditii meteorologice catastrofale, relateaza AFP si dpa. Sute de proprietati au fost distruse si un barbat de 47 de ani a murit in noaptea de sambata spre duminica incercand sa salveze casa unui prieten in Batlow, la sud-vest de Canberra - numarul celor care si-au pierdut viata in incendiile devastatoare izbucnite in septembrie anul trecut in Australia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

