Încarcerat pentru plasare de monedă falsificată Politistii doljeni au incarcerat un barbat de 33 de ani, din comuna Unirea, condamnat in octombrie 2018 la cinci ani si patru luni de inchisoare. Barbatul a fost acuzat ca, in perioada 2014-2015, a coordonat un grup infractional care a pus in circulatie bancnote falsificate de 100 de euro. Cercetarile in acest dosar au fost incepute in iulie 2014, dupa ce au fost descoperite trei bancnote false de 100 de euro la o casa de schimb valutar din Bailesti. Oamenii legii au stabilit ca banii falsi fusesera primiti de un barbat, impreuna cu alte trei bancnote de 100 de euro, cu ocazia vanzarii unui autoturism.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

