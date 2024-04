Un doljean a lovit trei femei aflate pe trotuar. Una dintre ele a murit Un doljean, de 59 de ani, a lovit, astazi, trei femei aflate pe un trotuar din municipiul Bailesti. Una dintre ele a murit. Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier in municipiul Bailesti. Potrivit IPJ Dolj , un barbat de 59 de ani, din Bailești, conducea un autoturism pe strada Victoriei. Din cauze ce urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare. El a patruns pe trotuar unde a accidentat trei femei cu varstele cuprinse intre 57 și 75 de ani. In urma evenimentului rutier, din nefericire,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un biciclist și-a pierdut viața aseara, dupa ce a fost lovit de o mașina pe strada Elena Doamna, in orașul Corabia, din județul Olt. La fața locului, s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Corabia. Polițiștii au stabilit ca un autoturism, condus de un tanar, de 29 de ani, din…

- O femeie de 70 de ani, din comuna Ciupercenii Noi, ce se afla pe partea carosabila in calitate de pieton, a murit aseara lovita de o mașina. Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat despre evenimentul rutier de pe DJ 561 A, intre localitațile Urzicuța și Afumați. La fața locului s-au deplasat…

- O femeie a murit la spital, marti, dupa ce a fost accidentata luni seara de un sofer pe DN 6, in județul Timiș, in timp ce traversa prin loc nepermis. Un barbat, de 50 de ani, care conducea un autotren pe DN 6, dinspre Lugoj spre Caransebes, la intersectia cu DJ 584, a surprins si accidentat o femeie,…

- La data de 4 februarie 2024, in jurul orei 19.00, un tanar de 18 ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism pe strada Stadionului din municipiu, a pierdut controlul asupra acestuia și a patruns pe trotuar unde a surprins și accidentat un barbat de 45 de ani, din Aiud. In urma accidentului, pietonul…

- O persoana a murit și alte trei au fost ranite, in urma cu puțin timp, intr-un accident la Jitaru, județul Olt. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, ca, pe DN 65 – E 574, in afara localitații Jitaru, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii…

- Un barbat de 35 de ani, a murit, in aceasta dupa amiaza, dupa ce a fost lovit de brațul une macarale, in incinta unei societați din Slatina. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in municipiul Slatina, a avut loc un accident de munca. La fata locului…

- In data de 17 ianuarie s-a implinit un an de la tragedia de la Cariera Miniera Jilț Sud, din Complexul Energetic Oltenia. De atunci și pana acum nu au fost schimbari majore la Cariera Miniera Jilț Sud. Cu toate ca saptamana aceasta s-a implinit un an, puține sunt masurile luate in ceea ce privește imbunatațirea…