- Primii oameni care au populat Americile au facut-o probabil alaturi de însoțitorii lor canini, potrivit unui nou studiu despre originile câinilor, relateaza Phys.org.O echipa internaționala de cercetatori condusa de arheologul Angela Perri de la Universitatea Durham din Regatul Unit…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului, Valeriu Gheorghița, a declarat marți ca vaccinul nu previne moartea din alte cauze, facand referire la batranii din Norvegia care au decedat dupa ce s-au vaccinat. Specialistul spune ca in acest moment nu exista vreun semnal privind o relatie…

- Cercetatorii britanici de la cinci universitați de top au folosit teoria rețelelor pentru a explica de ce serialul ”Game of Thrones”, inspirat din carțile lui George R.R. Martin, a avut un succes uriaș, scrie descopera.ro, care citeaza sciencetimes.com. O echipa de fizicieni, psihologi și matematicieni…

- Variatiile naturale, sezoniere in radiatiile ultraviolete influenteaza felul in care se raspandeste COVID-19, dar influenta este modesta fata de masurile preventive precum distantarea fizica, purtarea mastilor si carantina, potrivit unei cercetari noi a Universitatii Harvard."Sa intelegem mai bine potentialul…

- Toate statele americane au anunțat predicțiile oficiale ale alegerilor de pe 3 noiembrie, iar rezultatul il da caștigator pe Joe Biden cu 306 electori, in timp ce Donald Trump a obținut voturile a 232, anunța BBC News. Zece zile dupa ziua alegerilor, numaratoarea continua, dar toate statele au acum…

- In Romania, absenta activitatii fizice in randul populatiei este una dintre cauzele mortalitatii crescute in randul pacientilor cu COVID-19, sustine medicul si conferentiarul universitar Bogdan-Alexandru Hagiu, de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.…

