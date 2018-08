Stiri pe aceeasi tema

- Din Portugalia pana in California, incendii de proportii devoreaza la propriu zeci de mii de hectare de padure, un fenomen agravat de incalzirea globala, avertizeaza cercetatorii. Alti...

- Valuri de canicula, furtuni puternice sau incendii de vegetație devastatoare. Sunt fenomene extreme care au pus stapanire pe mai multe zone din Europa și America de Nord, iar oamenii de știința ne avertizeaza ca ne așteapta vremuri grele, din cauza incalzirii globale.

- Se pun pe mana, pe masina, pe pantofi, dar in special pe haine. Este vorba despre tigrul platanului, o plosnita de 3 milimetri, care a venit in Capitala din America de Nord. Mihai Stanescu, cercetator Muzeu National "Grigore Antipa”: Prima semnalare in Romania este din 2011, la Oradea si Baia Mare,…

- Incalzirea globala crește numarul sinuciderilor, arata un studiu realizat recent de o echipa de cercetatori de la Stanford University din Statele Unite, scrie The Guardian. Oamenii de știința avertizeaza ca impactul schimbarilor climatice asupra creșterii numarului de sinucideri poate fi la fel de mare…

- Daca toti refugiatii din lume ar forma o singura natiune, acestia ar crea una dintre cele mai mari tari de pe glob, potrivit platformei Forumului Economic Mondial. Conform Biroului Inaltului Comisar ONU pentru Refugiati (UNHCR), in prezent, exista aproape 70 de milioane de persoane stramutate…

- Cererea de muncitori migranti in Olanda va fi si mai mare in urmatorii ani, ca urmare a cresterii economice si a imbatranirii populatiei, indica un raport publicat marti de Institutul de Cercetari Economice (SEO) al Universitatii din Amsterdam, citat de agentia Xinhua. Potrivit raportului…

- Centenarul Marii Uniri va fi sarbatorit in perioada 15-17 mai, la Tel Aviv, Israel. Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni in parteneriat cu Uniunea Evreilor Originari din Romania (AMIR) va organiza…