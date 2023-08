Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul a reușit surpriza in Giulești. S-a impus cu 2-0 in derby-ul cu Rapid, profitand de jocul slab al elevilor lui Cristiano Bergodi. La finalul meciului, Florin Pirvu, antrenorul ploieștenilor a vorbit despre victoria obținuta și a dezvaluit cum a profitat erorile Rapidului. Concluziile lui Florin…

- Christopher Braun (32 de ani), fundașul Rapidului, era deja in parcarea stadionului din Giulești la aproximativ 10 minute dupa eșecul cu Petrolul, scor 0-2. Christopher Braun a fost integralist in umilința suferita de Rapid in fața a 12.499 de spectatori. Autogolurile lui Oaida și Borja Valle au declanșat…

- Echipele Rapid și Petrolul se infrunta, duminica seara, de la 21:30, in ceea ce pentru fotbalul romanesc a ramas in istorie ca ”Primvs Derby”. Un duel de tradiție intre doua echipe cu fani dintre cei mai patimași care pe Betano se poate trai la cote inalte. Cu Bet Builder pot fi plasate intre doua și…

- Au trecut șase zile de la frumosul succes al FC Petrolul in dauna campioanei en-titre, FCV Farul Constanța, scor: 3-2, și cu imaginile de-atunci, gata sedimentate, dar și cu entuziasmul departe de a se fi domolit, am tot cautat sa ințeleg cat mai bine cum de s-a caștigat. Mai precis, cum a fost posibil…

- Din propria experiența, și nu de azi, de ieri, cunosc marota conform careia juniorii – ca sa nu faca brusc pasul la un eșalon superior de seniori – sunt imprumutați la alte cluburi. Acolo unde – știți clișeul – sa joace mai mult. Numai ca, din aceeași experiența, mai cunosc și ca, existand obiceiul…

- Am așteptat mai bine, destul, de 24 de ore de la ultimul fluier al arbitrului posesor de ecuson FIFA bucureștean Marcel Barsan, delegat la meciul din prima etapa a campionatului SuperLigii, dintre FC Petrolul și Universitatea Cluj, de pe arena Ilie Oana, pentru a face comentarii asupra jocului ploieștenilor.…

- De-a lungul anilor, a jonglat cu performanța și cu nenorocul, cu dragostea și cu mania, dar acum, la centenar, porțile Istoriei i se deschid.In 1923, fotbalul deja avea casa solida in Romania: echipe erau cam prin toate regiunile, inca din 1909 aveam o competiție interna – Cupa ASAR (Asociațiunea Societaților…

- Rapid a fost un fenomen unic inca de la inființare, pe 25 iunie 1923. de Cristian Costache Ca sa citam din cantecele galeriei, in 1923 a luat naștere „o echipa ca-n povești”. Ori ca „1923, s-a nascut un mit”. Cert e ca de aici incepand s-au scris alte nenumarate povești nemuritoare, care au dat o aura…