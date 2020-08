Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul vietnamezo-american Ocean Vuong va deveni cel de-al saptelea autor din proiectul Future Library (Biblioteca viitorului), in cadrul caruia scriitori contemporani realizeaza opere ce vor ramane necitite pana in 2114, cand manuscrisele vor fi deschise si tiparite pe hartia fabricata din 1.000…

- Biblioteca municipala Adjud organizeaza cea de-a treisprezecea editie a proiectului ,,Biblioteca de vacanta”. Acest proiect se adreseaza tuturor categoriilor de utilizatori ai bibliotecii (prescolari, elevi, adulti si persoane de varsta a treia). Activitatile se vor desfasura online, in perioada 01…

- Tarom opereaza, incepand din aceasta luna, zboruri directe catre Constanta cu plecare din Cluj-Napoca, Timisoara si Oradea, a anuntat compania pe pagina sa de Facebook, conform Agerpres."Incepand cu luna iulie, TAROM va opera zboruri directe catre Constanta, cu plecare din marile orase din vestul tarii:…

- Actorul Alain Delon, care a suferit anul trecut un AVC, s-a recuperat si i-a adus un omagiu celebrului inspector de Politie Roger Borniche pe care l-a interpretat in "Flic Story" din 1975, scrie Le Figaro, potrivit news.ro.Scriitorul francez Roger Borniche, politist in anii 1950, a murit la…

- „Pursuit As Happiness”, povestire necunoscuta a lui Ernest Hemingway care relateaza cautarea unui urias peste sabie, a fost publicata pentru prima data, informeaza The Guardian.„Pursuit As Happiness” a aparut in editia de saptamana aceasta a New Yorker, potrivit news.ro. Citește și: OFICIAL…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, la Centrul Renault Titu, ca s-a reluat licitația pentru proiectul de largire la 4 benzi Post-ul Orban a anunțat, la Titu, deblocarea proiectului largirii la 4 la tronsonului Baldana Titu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Una din echipele sucevene care are șanse reale de promovare intr-un eșalon valoric superior, este cea de handbal masculin. Daca la fotbal, volei sau rugby situațiile sunt relativ clare, la handbal, pentru CSU din Suceava, se joaca, inca. Sucevenii și-au fixat un obiectiv ambițios, promovarea, chiar…

- Documentul de planificare a proiectului „Chișinau -oraș verde - planificare Strategica a municipiului Chișinau” a fost aprobat de Consiliul Municipal Chișinau. Astfel, municipalitatea urmeaza formeze grupuri de lucru pentru a-și atinge obiectivele incluse in proiect, care face parte din Programul pentru…