- România a ajuns la 123 de cazuri de coronavirus, dintre care noua oameni s-au vindecat. 2.652 de persoane sunt în carantina la nivel national, iar alte 14.573 de persoane sunt izolate. Ultimele cazuri sunt: - Caz 119 - Femeie, 25 ani din Cluj Napoca, întoarsa…

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a anunțat care este situația in judeul nostru la aceasta ora. 0 persoane infestate, 35 persoane carantinate, 234 persoane in autoizolare, 1 caz suspect infectare COVID-19. Suspectul de infectare este un barbat, 29 ani, din localitatea Brasov, reintors in data 11.03.2020…

- "S-a discutat un plan pentru suplimentarea locurilor, exista un plan pentru suplimentarea locurilor, inclusiv posibilitati de a inchiria spatii pentru ei", a declarat Raed Arafat duminica seara, in conferinta de presa de la MAI. Arafat a dat ca exemplu cazul de la Oradea, unde, duminica, un intreg autocar…

- Inca un pacient infectat cu coronavirus in Romania s-a vindecat! Elevul de liceu in varsta de 16 ani, care fusese internat la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara cu confirmare de coronavirus, a fost externat, sambata, dupa ce doua teste succesive au iesit negative, anunta Directia…

- Primul caz de coronavirus in București a fost depistat sambata la un barbat care s-a intors din Italia. Barbatul de 49 de ani s-a intors de la Roma pe 27 februarie fara sa fi intrat intr-oz zona afectata de infecția cu virusul COVID-19.Cel de-al 12-lea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat…

- Un batran de 71 de ani, din Pascani, este al saselea roman depistat cu coronavirus. Primele informatii de la fata locului arata ca batranul a revenit de curand de la Milano, din Italia, si a dezvoltat simptome similare celor de imbolnavire cu coronavirus, inclusiv febra. Urmeaza sa ajunga in carantina…

- Primul pacient din Romania infectat cu coronavirus, un tanar de 25 de ani, internat la Institutul National de Boli Infectioase „prof. Dr. Matei Bals” s-a vindecat. El a fost retestat pentru noul coronavirus in cursul acestei zile, iar rezultatul testului este negativ.

- Spatiile pentru carantina sunt izolate de comunitati, sunt prevazute cu camere individuale, cu spatii sanitare, au toate facilitatile si utilitatile necesare pentru a asigura un trai decent timp de cateva saptamani.Conform sursei citate, Directia de Sanatate Publica va include toate persoanele care…