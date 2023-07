Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD , Lucian Romașcanu , a afirmat intr-o intervenție telefonica la Digi24 ca ministrul Familiei, Gabriela Firea , va trebui sa explice apropierea de Ștefan Godei, inculpat in dosarul „azilelor groazei” și „sa decida in consecința”. „Firea va trebui sa explice aceasta apropiere,…

- Comunitatea Declic si Coruptia Ucide organizeaza joi, 13 iulie, un protest in Piata Victoriei, de la ora 19:00, in care solicita demiterea Gabrielei Firea si a lui Marius Budai, dupa scandalul privind azilele groazei."Demisia ministrului Muncii, Marius Budai, nu este suficienta. Gabriela Firea trebuie…

- Ștefan Godei, patronul azilelor groazei, a fost angajat de Gabriela Firea la cabinetul de senator in perioada ianuarie 2021 – februarie 2023, potrivit unui document oficial consultat de G4Media . Potrivit Digi24 , Ștefan Godei a lucrat și alte firme și instituții conduse din subordinea lui Gabriela…

- Presedintele USR, deputatul Catalin Drula, a transmis ca demisia lui Marius Budai de Ministerul Muncii trebuie sa fie urmata de cea a Gabrielei Firea, care detine portofoliul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse. “Dupa demisia lui Marius Budai trebuie sa urmeze Gabriela Firea. Fiecare zi de…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei a declarat, miercuri, la Digi24 ca dupa ce a vorbit pe Facebook despre vinovații de ororile din azilele din Voluntari, Florentin Pandele l-a sunat de mai multe ori și ca nu i-a raspuns la telefon, precizand ca „nu are ce sa vorbeasca cu acesta”.Banescu a declarat…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a vorbit pentru Euronews Romania despre declarațiile purtatorului de cuvant al BOR, Vasile Banescu, dupa ancheta DIICOT care a scos la iveala condițiile inumane din ceea ce preasa a numit „azilele groazei”.Vasile Banescu, a postat sambata, 8 iulie, un nou comentariu…

- UPDATE Consilierul ministrului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Ligia Gheorghe, a cerut vineri suspendarea contractului sau de munca pe durata desfasurarii anchetei privind centrele de batrani din Voluntari, informeaza reprezentanti ai ministerului. „Pentru a nu afecta perceptia publica…

- In punctajul intern al PSD, consultat de Libertatea, liderii partidului sunt instruiți sa susțina ca Gabriela Firea, ministrul Muncii, nu iși va da demisia, iar ministrul Muncii nu are vreo vina pentru situația caminelor din Voluntari.PSD strange randurile in jurul Gabrielei Firea, a consilierei acesteia,…