Încă un județ din România propune interzicerea coșurilor de cumpărături în magazine Dupa modelul județului Argeș, autoritațile din Dambovița propun interzicerea coșurilor de cumparaturi in magazine. Propunerea vizeaza perioada sarbatorilor in care majoritatea romanilor fac cumparaturi pentru Craciun. De asemenea, Prefectul de Dambovita, Aurelian Popa, propune limitarea accesului clienților in magazine. Acesta a mai venit cu propunerea ca in aceasta perioada magazinele sa renunțe la reclamele la promoții astefl incat sa fie evitat un flux mare de clienți. Astfel de masuri au fost deja adoptate in județul Argeș special pentru perioada sarbatorilor de iarna. Presedintele Comitetului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

