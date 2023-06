Încă un incident pe calea ferată. Locomotiva unui tren a luat foc, în Prahova. Călătorii s-au autoevacuat Un incendiu a izbucnit, vineri, la locomotiva unui tren de calatori, in comuna Tinosu din judetul Prahova. Pasagerii au iesit singuri din vagoane, nefiind persoane ranite. Potrivit ISU Prahova, pompierii au intervint pentru lichidarea unui incendiu produs la locomotiva unui tren Regio de calatori in comuna Tinosu, aflata pe ruta Ploiesti-Bucuresti, halta Prahova. ”S-au deplasat […] The post Inca un incident pe calea ferata. Locomotiva unui tren a luat foc, in Prahova. Calatorii s-au autoevacuat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

