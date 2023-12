Încă un eșuat politic se înscrie în aur: Silviu Prigoana AUR se poate „mandri” cu inca un nou membru, fiind vorba, mai exact de Silviu Prigoana, care a mai cochetat cu politica, fiind deputat din partea PD-L intre 2008 și 2012. Potrivit unor informații pe surse, Silviu Prigoana figureaza pe listele AUR de la Camera Deputaților, existand șanse mari sa candideze la alegerile parlamentare din 2024. Omul de afaceri nu este singura „achiziție” cu care AUR se poate mandri. Pe lista numelor mari din partid se numara și Mohammad Murad, care in 2020 a fost candidat independent, dar susținut de PSD, la functia de primar al Mangaliei. Și Ramona Ioana Bruynseels fosta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

