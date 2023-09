Stiri pe aceeasi tema

- Primul termen in dosarul in care Costea Gheorghe Marius zis Mambo este judecat pentru comiterea infracțiunii de dare de mita a avut loc in 5... The post Mambo, la primul termen de judecata in dosarul de dare de mita: Și-a recunoscut faptele și urmeaza sa depuna la instanța denunțurile facute la DIICOT…

- 16 jandarmi, inclusiv persoane din conducerea Jandarmeriei, au fost trimiși in judecata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casațieși Justiție in Dosarul „10 august”. Procurorii susțin ca aceștia ar fi acționat nu doar impotriva impotriva persoanelor care se manifestau violent, ci și impotriva manifestanților…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis marți seara ca acuzațiile din dosarul in care fostul ministrul Elena Udrea a fost condamnata in prima instanța la opt ani de inchisoare pentru instigare la luare de mita si spalare a banilor privind finantarea campaniei electorale din 2009 s-au prescris.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis incetarea procesului penal fata de Elena Udrea, fost ministru al Turismului, pentru doua infractiuni de instigare la luare de mita si cinci infractiuni de spalare a banilor, si fata de Ioana Basescu, pentru instigare la delapidare si doua infractiuni de de…

- Șeful Wagner, Evgheni Prigojin, scapa de dosarul intocmit de FSB pe numele sau. Acest lucru a fost raportat marți in Centrul pentru Relații Publice (DSP) al FSB al Federației Ruse."In timpul investigarii cazului penal inițiat de Departamentul de Investigații al FSB al Federației Ruse la 23 iunie…

- Consiliul Local Constanta a declarat recurs impotriva Hotararii 1765 2022 a Tribunalului Constanta favorabila Arhiepiscopiei Tomisului. Dosarul are indicativul 3666 118 2022 si vizeaza dreptul de administrare al Arhiepiscopiei pentru terenul de langa Catedrala Eroilor, din parcul Casei de Cultura. Judecatorii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, luni, incetarea procesului penal, ca urmare a prescrierii faptelor, impotriva europarlamentarului PSD Claudiu Manda, pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei ori autoritatii ca persoana cu functie de conducere intr-un