Încă un dezvoltator imobiliar chinez, Ronshine China Holdings, a ratat plata ratelor pentru două emisiuni de obligaţiuni Ronshine nu a platit o dobanda de 12,798 milioane de dolari pentru titlurile senior cu o dobanda de 8,1% cu maturitate in iunie 2023, care au devenit scadente si platibile pe 9 iunie si au o perioada de gratie de 30 de zile pentru plata dobanzii, a spus intr-o declaratie HKEx, duminica tarziu. Compania a mai spus ca nu a platit o dobanda de 15,07 milioane de dolari pentru titlurile senior de 7,35%, cu maturitate in decembrie 2023, care au devenit scadente si platibile pe 15 iunie, si care au o perioada de gratie de 30 de zile pentru a plati dobanda. In contextul pozitiei sale actuale de lichiditate,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

