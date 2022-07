Încă un accident mortal făcut de o mașină Tesla. Conducerea automată are orbul găinilor O mașina Tesla care circula duminica, pe o autostrada din Utah, in SUA, s-a ciocnit violent cu un motociclist. Motociclistul a murit in urma impactului. In momentul producerii accidentului, vehiculul electric circula cu sistemul de conducere autonoma, Autopilot, activat, care ar trebui sa previna accidentele. Accidentul a avut loc dupa ora 1 noaptea, cand șoferul […] The post Inca un accident mortal facut de o mașina Tesla. Conducerea automata are orbul gainilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și alte doua sunt ranite, intre care un copil, dupa un accident produs miercuri dimineața intre o cisterna și o mașina, in Navodari, județul Constanța. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un accident rutier soldat cu decesul unui barbat in varsta de 54 de ani s-a produs miercuri seara, pe DN1B, in Albesti Paleologu. Victima se afla pe scuter in momentul in care a fost lovita de un autoturism condus de un sofer in varsta de 37 de ani. Ce comunicat a transmis IJP PRAHOVA: Din primele verificari…

- La data de 24 iunie 2022, in jurul orei 15.30, pe strada Calarași din Sebeș, un tanar de 22 de ani, din Sebeș, județul Alba, in timp ce conducea o motocicleta a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat, de 41 de ani, din comuna Daia Romana.In urma accidentului motociclistul a suferit…

- Ultimul drum… pentru un sofer care si-a pierdut viata intr-un moment de neatentie. Astazi, 16 iunie 2022, un barbat in varsta de 53 de ani din localitatea Criscior, in timp ce conducea un autoturism pe DC 742A, din direcția Brad-Stanija, a parasit partea carosabila pe partea dreapta a sensului de mers…

- Au aparut imagini cu accidentul grav petrecut vineri seara, pe o șosea din Ploiești. Un motociclist de 32 de ani și-a pierdut viața, dupa ce a intrat cu viteza pe contrasens. A incercat sa depașeasca pe linie continua, dar s-a izbit violent de balizele din plastic care separau cele doua sensuri…

- Vineri dimineața, pe DN 57B, intre Oravița și Marila s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unui barbat. Din cercetarile efectuate pana la acest moment, s-a stabilit ca in timp ce un barbat conducea o autoutilitara de salubrizare pe DN 57B, in direcția Oravița, a pierdut controlul asupra direcției…

- In noaptea de 29 mai, polițiștii baimareni au procedat la urmarirea unui autoturism, folosind semnalele luminoase și acustice din dotarea autospecialei, pornind de pe strada Garii din municipiu. La intersecția bulevardului Republicii, pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum, a intrat in…

- Informații noi din ancheta accidentului in urma caruia Raisa, fetița de 11 ani, și-a pierdut viața, iar prietena ei a fost ranita, dupa ce au fost lovite de o mașina de poliție, pe o trecere de pietoni din sectorul 1, in ianuarie acest an. S-a aflat ca, potrivit unui raport, mașina condusa de catre…