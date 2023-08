Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite, marți seara, in urma unui accident produs pe DN 76, intre localitațile Ocișor (județul Hunedoara) și Ionești (județul Arad). Doua dintre victime sunt in stare critica.

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara (DRDP) realizeaza, in aceste zile, mai multe lucrari pe autostrada A1 și pe drumurile naționale din județele Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin. In Timiș, se va lucra pe DN6, DN 59F și pe DN 69.

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN 7, la ieșirea din Pecica spre Arad, unde o mașina și un TIR au intrat in coliziune. La fața locului a intervenit echipajul medical SMURD al Punctului de lucru Nadlac, cu sprijinul SVSU Pecica și o ambulanța SAJ. A fost solicitat și elicopterul SMURD.…

- Grav accident de circulatie produs azi la Saliștioara, judetul Hunedoara. In urma impactului dintre doua autoturisme au rezultat cinci victime, printre care si o minora. Una dintre persoanele ranite a fost gasita incarcerata. La locul evenimentului s-au mobilizat de urgența echipajele operative din…

- Inca un accident grav intr-un municipiu din vestul tarii. Ieri seara doua autoturisme s-au ciocnit in municipiul Petrosani, din judetul Hunedoara, iar unul dintre acestea a ramas rasturnat cu rotile in sus pe carosabil. Doua persoane au fost ranite in urma incidentului. Una dintre victime prezenta leziuni…

- DRDP Timisoara atrage atentia soferilor din vestul tarii asupra faptului ca incepand de azi un transport agabaritic va traversa judetele Arad, Timis si Hunedoara. Traseul exact al transportului, cara va fi efectuat in perioada 1-4 iulie, este: Nadlac II PTF – A1 – DN 68A – A1 – A10 – A3 – DN 1F – […]…

- O viitura a inundat doua sate din județul Arad, in urma viiturii și a torenților din Bazinul Hidrografic „Criș Alb”. Salvatorii incearca sa traverseze cursul de apa pe jos pentru a ajunge la oameni. In judetul Hunedoara patru sate sunt izolate. In urma fenomenelor meteorologice periculoase cod portocaliu…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter a avut loc luni dimineața, in Arad, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs la ora 6.25 s-a produs in Crișana, Arad. Seismul a avut magnitudinea de 3.5 și…