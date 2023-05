Încă un accident grav, cu trei răniţi, pe DN 57 Grav accident de circulatie pe DN 57, intre localitațile Greoni si Gradinari, din judetul Caras-Severin. Doua autoturisme au intrat in coliziune iar la fata locului au intervenit pompierii din Oravita, un echipaj de ambulanta si politistii judeteni. In urma evenimentului rutier au rezultat trei raniti, doi sunt minori cu varsta de sase și sapte ani […] Articolul Inca un accident grav, cu trei raniti, pe DN 57 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

