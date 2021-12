Inca 4 cazuri cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania, in urma secvențierilor efectuate la Institutul National de Cercetare Dezvoltare “Cantacuzino”. “Este vorba despre sportivul al carui rezultat parțial indica o suspiciune de infectarea cu tulpina Omicron și cei trei contacți ai sai din lotul de rugby, pasageri ai cursei din Africa de Sud, care au fost depistați pozitiv pentru virusul Sars Cov -2 in urma testelor RT- PCR”, a transmis Ministerul Sanatații. Reprezentanții instituției au informat ca toate cele 4 persoane se afla in izolare, iar starea lor de sanatate…