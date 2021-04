Stiri pe aceeasi tema

- Trei pacienți COVID-19 au murit luni dupa o defecțiune la TIR-ul ATI - unitatea mobila de Terapie Intensiva - de la Spitalul Victor Babeș din București, care a dus la oprirea alimentarii cu oxigen. The post Inca o tragedie! Trei pacienți COVID-19 au murit dupa o defecțiune la TIR-ul ATI de la Spitalul…

- Este vestea șoc a serii! Trei pacienți au murit la Spitalul Victor Babes din Bucuresti, dupa ce au ramas fara oxigen intr-o unitate mobila de Terapie Intensiva. Din primele informații transmise de catre autoritați, ar fi vorba despre o defecțiune la instalația de oxigen a unitații mobile.

- O defecțiune la instalația de oxigen a TIR-ului de Terapie Intensiva de la Spitalul Victor Babeș a dus la decesul a trei pacienți, a transmis Mediafax. Alți cinci pacienți au fost transferați. Unitatea mobila a fost pusa in funcțiune sambata dupa-amiaza și are o capacitate de opt pacienți. Ministerul…

- O defecțiune la instalația de oxigen a TIR-ului de Terapie Intensiva de la Spitalul Victor Babeș a dus la decesul a trei pacienți. Iulian Bulai, deputat USR-PLUS, spune ca ceea ce s-a intamplat la ”Victor Babeș” este din cauza lui Adrian Streinu-Cercel, actual senator PSD, și fost director al Institutului…

- Trei pacienti au murit, luni seara, dupa ce au ramas fara oxigen, intr-o unitate mobila de Terapie Intensiva aflata la Spitalul Victor Babes din Bucuresti. Tragedia a avut loc in jurul orei 17.00, la unitatea mobila de Terapie Intensiva de la Spitalul Victor Babes, acolo unde se aflau opt pacienti bolnavi…

- Cel putin trei pacienti au murit, in aceasta seara, dupa ce au ramas fara oxigen, intr-o unitate mobila de Terapie Intensiva aflata la Spitalul Victor Babes din Bucuresti. Totul s-a intamplat, in...

- Este ziua in care s-a atins recordul absolut de pacienti la Terapie Intensiva – 1313 bolnavi in stare grava. In spitalele din toata tara mai sunt doar 115 locuri libere alocate bolnavilor Covid. La Craiova, doi 2 pacienti au murit in izolator, in asteptarea eliberarii unui pat la ATI. Criza medicala…

- Un incendiu a izbucnit la Spitalul Matei Balș din București. Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, spune ca avem o problema, daca acest lucru se intampla la cel mai bine finanțat institut din Romania.Incendiu la Matei Balș - Ce spune Raed Arafat“Din pacate trei persoane sunt decedate si a patra sub…