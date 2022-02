Încă o țară europeană renunță la majoritatea restricțiilor anti-COVID Slovenia a renuntat de luni la cea mai mare parte a restrictiilor anti-COVID-19, informeaza DPA și Euractiv. Rezidentii care merg la restaurante, hoteluri si evenimente nu trebuie sa mai faca dovada vaccinarii, ca au trecut prin boala sau ca au un rezultat negativ al unui test recent pentru depistarea COVID-19, a relatat luni agentia de presa STA, mentionand o decizie guvernamentala din weekend. Totodata, calatorilor care sosesc in acest stat membru UE situat intre Alpi si Marea Adriatica nu li se va mai cere sa prezinte statutul privitor la coronavirus. In plus, restrictiile privind circulatia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

