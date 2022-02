Încă o şedinţă cu mulţi bani pe masă, la Consiliul Judeţean Cu exceptia bugetului Aeroportului, nu e vorba de primit, ci de dat Consilierii judeteni se reunesc astazi ca sa adopte 27 de proiecte de hotarare. Printre acestea se afla Bugetul de venituri si cheltuieli al Aeroportului. Veniturile estimate ale regiei sunt practic identice cu cele obtinute anul trecut, 30 de milioane de lei. In schimb, cheltuielile cresc cu aproape 3 milioane de lei, pana la 32,66 de milioane. Cel mai mult urca cele cu bunurile si serviciile, 1,29 de milioane, si cele cu personalul, 1,28 de milioane de lei. Daca anul 2021 s-a incheiat cu un profit brut de numai 41 de mii de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sequoia Capital, unul dintre cele mai influente fonduri de capital de risc din Silicon Valley, intenționeaza sa intre pe piețele de criptomonede, alocand cel puțin 500 de milioane de dolari pentru investiții in active digitale, scrie Financial Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- A murit publicistul Lazar Isvoranu, fost director al al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, instituție de cultura din subordinea Consiliului Județean, transformata in Centrul Județean pentru Cultura și Arta. Anunțul a fost facut pe Facebook de vicepreședintele…

- Distributie Oltenia investește peste 43 de milioane de lei, din care aproape 31,54 milioane lei reprezinta cofinantare din fonduri europene, in modernizarea retelei de distributie si cresterea capacitatii de distributie a statiei de transformare 110/ 20 kV Caracal Vest, se arata intr-un comunicat al…

- Ministrul german al Sanatații, Karl Lauterbach, a comentat achiziția celor 5 milioane de doze de vaccin Pfizer din Romania. „Ieri am cumparat 5 milioane de doze de vaccin BionTech din Romania cu aprobarea UE. Acolo nu era nevoie de vaccin. Și ne ajuta pentru vaccinarea de rapel a copiilor de 12-17 ani.…

- Aleșii județeni au aprobat joi, 30 decembrie, cu prilejul unei ședințe extraordinare de indata, rectificarea bugetului Județului Mureș cu suma de 5,9 milioane de lei (aproximativ 1,2 milioane de euro), bani alocați din Fondul de rezerva al Guvernului pentru activitatea Aeroportului Internațional "Transilvania"…

- Guvernul Ciuca a alocat, in ședința de vineri, 10 decembrie, peste 400 de milioane de lei unitaților administrativ-teritoriale, din Fondul de rezerva bugetara, pentru finalizarea investițiilor și pentru cheltuieli urgente, se arata intr-un comunicat al instituției conduse de Cskeke Attila. „Fiecare…

- Europa a depașit vineri 75 de milioane de cazuri de coronavirus, potrivit Reuters, in timp ce regiunea se pregatește pentru noua varianta Omicron, in condițiile in care spitalele din unele țari sunt deja...

- Guvernul ia sute de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru a putea plati pensiile militare luna viitoare Guvernul se vede nevoit sa ia sute de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara pentru a putea plati pensiile militare de stat in luna decembrie, dupa ce mii de cadre militare și polițienești…