Stiri pe aceeasi tema

- Școala este ca o a doua casa pentru copiii noștri. E locul in care iși petrec cea mai mare parte a timpului, dupa locuința. De aceea, datoria noastra este sa le asiguram școli in care sa invețe și sa se poata dezvolta in cele mai bune condiții. Printr-o investiție de aproximativ 1,6 milioane de euro…

- Turnul Pompierilor din Cluj-Napoca, cunoscut și ca „Turnul celor 3 varste”, a fost redeschis dupa ce a fost consolidat și modernizat ccu fonduri europene, investiția totala fiind de peste 11 milioane de lei. Turnul a intrat in circuitul turistic și respecta etapele istorice, scrie Mediafax.Printr-un…

- Școala Gimnaziala Liliești din Baicoi (jud. Prahova) a fost modernizata la standarde nZEB – consum energetic aproape zeroInvestiție de 1,6 milioane euro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Infrastructura rutiera in comuna Arieșeni va fi modernizata: Investiție de peste 8 milioane de lei pentru reabilitarea DC226 Infrastructura rutiera in comuna Arieșeni va fi modernizata. Investiție de peste 8 milioane de lei pentru reabilitarea DC226. Drumul comunal DC 226 se afla pe raza comunei Arieșeni,…

- Lucrarile de reparatii capitale la Spitalul Judetean de Urgenta din Deva au fost finalizate dupa 14 ani, receptia finala avand loc joi.Au fost modernizate toate sectiile, blocul alimentar, spalatoria si spatiile administrative, fiind achizitionate si aparate medicale noi, intre care un angiograf.…

- Autoritatile din Timisoara au inaugurat, joi, in prezenta secretarul de stat din cadrul MAI Raed Arafat, noua Unitate de Primiri Urgente a Spitalului Judetean. Investitia, realizata din fonduri europene, se cifreaza la 8 milioane de lei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Politistii din Prahova au deschis o ancheta si fac verificari dupa ce doua adolescente au batut-o pe a treia, intr-o scoala din municipiul Campina. Imagini cu scenele violente au fost postate reteaua de socializare TikTok, iar in imagini se vede cum doua dintre fete o lovesc pe cea de-a treia cu…

- Politistii din municipiul Campina au deschis o ancheta dupa ce trei eleve ale unei scoli din oras s-au batut, iar filmarea incidentului a fost postata pe o retea de socializare, potrivit Agerpres.Conform datelor comunicate, luni, de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, cele trei fete sunt…