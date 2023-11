Consiliul Justiție și Afaceri Interne al Comisiei Europene va aduce in discuție, din nou, pe 5 decembrie, aderarea Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen. Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe anunța ca aderarea Romaniei și a Bulgariei la Schengen se va afla iar pe ordinea de zi a Consiliului JAI de la finalul acestui an. Deocamdata, informația vine strict de la USR, iar alți europarlamentari nu au postat informari in acest sens. „ACUM la Bruxelles: aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen, pe ordinea de zi a Consiliului JAI din 5 decembrie! Menționarea in agenda Consiliului este aproape…