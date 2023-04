Fosta deputata PSD Andreea Cosma scapa de dosarul penal in care initial fusese condamnata la 4 ani de detentie efectiva ca urmare a deciziilor CCR privind prescriptia si a deciziei CCR privind presupusa componența nelegala a completurilor de 3 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie in sensul ca nu ar fi fost […] The post Inca o prescripție. Fosta deputata PSD Andreea Cosma scapa de inchisoare in dosarul ”Ciuperceasca” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .