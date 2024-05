Stiri pe aceeasi tema

- Divizionara secunda Corvinul Hunedoara a caștigat in premiera Cupa Romaniei și va evolua din nou in cupele europene dupa 42 de ani de pauza. Corvinul Hunedoara a scris o noua pagina de istorie a fotbalului romanesc dupa ce a cucerit, in premiera, Cupa Romaniei. Dupa 2-2 in timpul regulamentar și prelungiri,…

- Corvinul Hunedoara a caștigat Cupa Romaniei 2023/2024 și a pornit fiesta # In tabara adversa, cei de la Oțelul Galați au fost prabușiți dupa ce au ratat marele trofeu. Corvinul Hunedoara, o divizionara secunda, echipa fara drept de promovare in Superliga in acest sezon, a cucerit Cupa Romaniei dupa…

- Adrian Mutu (45 de ani) a stat puțin la CFR Cluj, cu toate ca e prieten bun cu Neluțu Varga. Dupa ce a pierdut cu 4-0, cu Corvinul Hunedoara, in Cupa Romaniei, Mutu a fost presat sa iși dea demia. Suparat de modul in care a fost tratat, ”briliantul” l-a ironizat pe patronul Neluțu Varga dupa ce…

- In aceasta saptamana sunt programate cele doua meciuri din semifinalele Cupei Romaniei. Pentru un loc in ultimul act al competiției Corvinul Hunedoara se va duela cu FC Voluntari, in timp ce Oțelul va primi replica Universitații Cluj. FC Voluntari, Universitatea Cluj și Oțelul Galați au jucat pana acum…

- Victor Pițurca, fost selecționer al Romaniei, l-a taxat pe Adrian Mutu pentru decizia de a pleca de la CFR Cluj, in contextul eliminarii „feroviarilor” din Cupa Romaniei, in faza sferturilor de finala, in urma eșecului cu 4-0 administrat de Corvinul Hunedoara. Pițurca a spus despre fostul sau elev ca…

- Inevitabilul s-a produs. Dan Petrescu (56 de ani) nu mai este antrenorul lui Jeonbuk. Coreenii au facut anunțul oficial prin intermediul rețelelor de socializare. Eșecul din ultima etapa i-a fost fatal lui Petrescu. El lasa echipa pe ultimul loc in campionatul Coreei de Sud, cu 3 puncte dupa primele…

- Peste 12.000 de oameni au asistat la meciul de fotbal din Cupa Romaniei, disputat la Hunedoara, intre Corvinul Hunedoara și CFR Cluj. A fost unul dintre ultimele meciuri de fotbal jucate pe stadionul construit in anii ’50, care așteapta demolarea.

- Clujenii au ramas in zece oameni inca din minutul 11, cand Tachtsidis a fost eliminat dupa o intrare la Marius Lupu, insa in minutul 27 Peter Michael a scapat singur cu portarul advers si nu a putut sa il invinga, iar din cornerul rezultat, Muhar a trimis in bara transversala, cu o lovitura de cap.…