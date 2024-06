Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri ca aproximativ 700.000 de militari rusi participa in prezent la ofensiva din Ucraina. ”Avem aproape 700.000 barbati in zona operatiunii militare speciale”, a declarat Putin intr-o intalnire televizata cu soldati decorati pentru faptele lor de arme, folosind…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca va ordona o incetare imediata a focului de indata ce Ucraina isi va retrage trupele din cele patru regiuni anexate de Moscova in estul si sudul tarii si va renunta la planurile de aderare la NATO.

- Ucraina a sustinut vineri ca a oprit ofensiva lansata in urma cu doua saptamani de armata rusa in provincia nord-estica Harkov si ca a inceput un contraatac in acest sector al frontului, vizitat in aceeasi zi de presedintele ucrainean Volodimir Zelesnki. Rusia a lansat pe 10 mai o ofensiva in regiunea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus organizarea „in viitorul apropiat” a unor exercitii nucleare la care vor participa in special trupe pozitionate in apropiere de Ucraina, drept raspuns la „amenintarile” occidentale fata de Moscova, relateaza AFP si Reuters, conform Agerpres. „In cursul exercitiului…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a sosit luni in China, au anuntat serviciile sale, pentru o vizita oficiala vizand intarirea legaturilor cu Beijingul, partener diplomatic si economic cheie al Moscovei, noteaza AFP. Ministerul rus de Externe a anuntat pe reteaua X ca Serghei Lavrov a aterizat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a descris marti pe seful statului rus Vladimir Putin drept o „fiara bolnava si cinica”, dupa ce seful Kremlinului a acuzat din nou Ucraina ca se afla intr-un fel sau altul in spatele atacului de vineri seara asupra unei sali de concerte din Moscova, in ciuda…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca atentatul terorist de vineri de la o sala de concerte de langa Moscova, revendicat de gruparea Statul Islamic (SI), a fost comis de „islamisti radicali” care, potrivit acestuia, au incercat sa fuga in Ucraina, relateaza AFP si dpa. „Stim ca (aceasta)…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat sa comenteze declarația prin care gruparea jihadista Stat Islamic revendica atentatul comis vinerea trecuta la Crocus City Hall și soldat cu 137 de morți conform ultimului bilanț disponibil, relateaza agenția France Presse. Luni, intr-o conferința…