Șeful departamentului de cooperare paneuropeana a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Nikolai Kobrinț, a fost gasit mort in Istanbul, transmite postul turc de televiziune NTV. Cadavrul diplomatului a fost gasit in camera sa de hotel din cartierul Taksim. Kobrineț a venit in capitala Turciei pentru a se intalni cu ambasadorii. Colegii diplomatului rus au […] Inca o moarte suspecta. Cadavrul unui important diplomat rus, gasit intr-un hotel din Turcia