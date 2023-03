Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona, liderul campionatului de fotbal al Spaniei, a invins la limita in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Athletic Bilbao, duminica seara, intr-un meci contand pentru etapa a 25-a din La Liga.Catalanii s-au impus pe stadionul San Mames, in fata a 49.741 de spectatori, prin golul marcat…

- Robert Lewandowski (34 de ani), atacantul Barcelonei, s-a recuperat și a revenit la antrenamentele echipei lui Xavi. Lewandowski suferise o accidentare la bicepsul femural de la piciorul stang in timpul meciului cu Almeria, pierdut de catalani cu 0-1. A fost absent din aceasta cauza la meciurile Barcelonei…

- Jose Maria Enriquez Negreira, fostul vicepreședinte al Comisiei Tehnice a Arbitrilor spanioli, le-a transmis oficialilor Barcelonei ca „ar fi fost mai bine cu mine", referindu-se la relația cu asistenții video din sistemul VAR. „Cazul Negreira" ingrijoreaza Spania, dupa ce s-a aflat ca fostul vicepreședinte…

- Andreas Christensen (26 de ani), fundașul central al Barcelonei, s-a accidentat miercuri la un antrenament și nu va fi titular in meciul cu Real Madrid, din turul semifinalei din Cupa Spaniei. Real Madrid - Barcelona se joaca de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport…

- Munir El Haddadi (27 de ani), fostul atacant de la FC Barcelona, are o noua relație, cu Andre Dalmau (20 de ani). Fosta speranța a Barcelonei a ajuns intre timp la Getafe, acolo unde trece printr-o criza de forma. A marcat un singur gol in acest sezon de La Liga, in 13 meciuri. Nu a fost niciodata…

- FC Barcelona, care are un avans de opt puncte fata de Real Madrid, campioana en titre, dupa etapa a 20-a a Primera Division, nu a ratat niciodata titlul cand a avut o asemenea diferenta, transmite EFE. Catalanii s-au distantat la opt puncte dupa ce au invins Betis Sevilla (3-0), in timp ce rivala Real…

- Barcelona a caștigat procesul cu La Liga și poate inregistra noul contract al lui Gavi (18 ani), semnat inca din septembrie. Inițial, La Liga i-a interzis Barcelonei inregistrarea contractului lui Gavi, deoarece ar fi incalcat fair-play-ul financiar. Catalanii au mers in instanța și au caștigat procesul…

- Real Madrid – Barcelona 1-3. Gavi, meci colosal in „El Clasico”. Noua senzatie a fotbalului din Spania a reusit un gol si doua pase decisive. Supercupa Spaniei a fost primul trofeu castigat de Xavi pe banca celor de la Barcelona. Barcelona s-a distrat cu Real Madrid in finala Supercupei Spaniei, ce…