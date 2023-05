Uniunea Europeana va „limita comertul cu diamante rusesti” ca parte a sanctiunilor impotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei, a anuntat vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel, prezent la summitul G7 de la Hiroshima, transmite AFP, citata de Agerpres. „Diamantele rusesti nu sunt vesnice”, a glumit el in fata presei, confirmand o viitoare masura europeana dupa embargoul […] The post Inca o lovitura data Rusiei: UE va limita comerțul cu diamante rusești, in timp ce liderii G7 anunța noi sancțiuni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…