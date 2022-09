Încă o grijă pentru românii împovărați de facturile uriașe la energie. Primesc somații false de plată Compania Naționala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a emis o avertizare cu privire la o tentativa de frauda printr-o campanie de tip SCAM care utilizeaza identitatea vizuala a companiei. Campania se desfașoara prin intermediul mesajelor de tip SMS și conține o somație de plata a facturii la energie electrica. ”Recomandam persoanelor care primesc […] The post Inca o grija pentru romanii impovarați de facturile uriașe la energie. Primesc somații false de plata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

