Campania lui Burduja: Glume facile la adresa Gabrielei Firea, cu efect de bumerang

Candidatul PNL Sebastian Burduja și-a bazat campania de comunicare in ultimele zile pe jocuri de cuvinte legate de numele de familie al candidatei PSD Gabriela Firea. Aceasta este o strategie slaba, din doua motive: se bazeaza pe glume vechi de 25 de ani și este contraproductiva, pentru ca fixeaza in mintea alegatorilor brandul unui adversar. […]