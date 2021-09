Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare cu noul coronavirus iși continua traiectoria ascendenta in localitațile doljene. Județul a ajuns marți, 7 septembrie, la o incidența de 0,64 la mie, iar localitatea Bechet a depașit 7 infectari la mia de locuitori. De astazi, intra in vigoare noi restricții in Bechet, care se reintoarce…

- Rata de infectare in localitatea Chiajna, din județul Ilfov, a ajuns vineri la o rata de infectare de peste 2 la mia de locuitori. Astfel, Prefectura Ilfov a anunțat prin intermediul unui comunicat de presa un nou set de restricții care vor intra in vigoare pe 4 septembrie ora 00:00. Rata de infectare…

- Comuna Margau, din județul Cluj, e prima care intra in scenariul roșu, in valul patru al pandemiei de coronavirus, dupa ce rata de infectare a ajuns la 5,58 la mia de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a aprobat scenariul roșu, informeaza Ziua de Cluj. Comitetul Județean…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat joi, 12 august 2021, Hotararea numarul 59 prin care se propune modificarea HCNSU nr. 43 din 01.07.2021 privind aprobarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza carora se stabilesc acestea, precum și a regulilor…

- Comitetul National pentru situatii de Urgenta a facut noi modificari in ceea ce privește persoanele care se intorc in țara din țarile aflate pe lista cu risc epidemiologic. Astfel, a crescut la 6 ani varsta pana la care copiii sunt scutiți de carantina la intoarcerea din țari aflate pe lista galbena…

- Cand trebuie sa stea copiii in carantina la revenirea din strainatate? Este o intrebare pe care parinții o ridica atunci cand planuiesc o vacanța. Cel mai indicat este sa consultam hotararile Comitetului Național pentru Situații de Urgența pentru a vedea in ce zona se afla țara in care intenționam sa…

- Includerea Greciei pe lista galbena a tarilor pentru care se instituie masura carantinei de 14 zile asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea a generat un val de ingrijorare in randul turistilor romani care se afla deja in Grecia sau care au programata o vacanta in aceasta tara in perioada…