- Testul de tip Real Time PCR, care i-a fost facut medicului Catalin Denciu la spitalul militar din Belgia este negativ, a declarat, marți, premierul Ludovic Orban, care l-a contrazis astfel pe ministru Sanatații, Nelu Tataru, care anunțase ca medicul a fost testat pozitiv, informeaza Mediafax.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca starea medicului Catalin Denciu, cel care a suferit arsuri in incendiul de la Spitalul din Piatra Neamț și care a fost transferat in Belgia, este stabila.“A ajuns ieri in jurul orei 12,00. S-a efectuat si o procedura de dializa. S-au efectuat reechilibrarea,…