S-a produs o noua avarie in Capitala, motiv pentru care, pana la remedierea problemei, locuitorii a peste 300 de blocuri nu vor avea apa calda și incalzire in apartamente. S-a anunțat cand se estimeaza ca va fi reluata furnizarea agentului termic in majoritatea acestor blocuri – in cel mai bun caz joi seara. Din primele […]