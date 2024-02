Stiri pe aceeasi tema

- ”Felul in care presedintele PSD Timis intelege sa inceapa colaborarea stabilita zilele trecute la Bucuresti depaseste limita unei politici decente. Deputatul Simonis, sub amenintarea candidaturii la Consiliul Judetean Timis, a prezentat de-a valma primari, viceprimari si cam orice alta persoana dispusa…

- Zeci de primari și viceprimari au anunțat ca vor candida la alegeri sub sigla social-democraților.Exodul in masa a fost anunțat de aceștia in timpul unei conferințe de presa. Asta dupa ce, zilele trecute, primarii din localitațile Deta și Sandra, din județul Timiș, anunțau ca vor candida la alegerile…

- Dupa ce vineri, primarii aleși pe listele PNL, in 2020, Luchian Savu (Șandra) și Petru Roman (Deta) au trecut in partea stanga a eșichierului politic, sambata, aproape 20 de primari și viceprimari s-au alaturat PSD

- Pentru ca in politica romaneasca orice este posibil, doi primari PNL au trecut la PSD, sau cel putin vor imbraca „tricoul rosu”, la localele din 9 iunie. Petru Roman, primarul liberal al orașului Deta și Luchian Savu, fostul primar PNL al comunei Șandra, suspendat anul trecut de prefectul Mihai Ritivoiu…

- ”Meciul” transferurilor de primari dintre PNL și PSD continua, de aceasta data cu social democrați in ofensiva, dupa ce primarii de la Deta, Petru Roman, și de la Șandra, Luchian Savu, au fost prezentați oficial ca fiind candidații celui din urma partid la un nou mandat de edil-șef in localitațile amintite.…

- Petru Roman, prmarul liberal al orașului Deta și Luchian Savu, fostul primar PNL al comunei Șandra, suspendat anul trecut de prefectul Mihai Ritivoiu din funcție, vor candida in 9 iunie la alegerile locale pe listele PSD Timiș.

- Acuzat de PSD Timiș ca a incheiat, prin firma familiei sale, un contract cu o firma care are contract și cu Consiliul Județean Timiș, vicepreședintele CJ Timiș il acuza pe fratele lui Alfred Simonis ca l-a amenințat cu bataia. Toți cei implicați se acuza de comportament mafiot.