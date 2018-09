Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal Corona Brasov si-a propus sa continue seria prestatiilor bune din actuala editie de campionat, si in etapa a III-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Dupa o victorie la Cluj si o infrangere, dar la finalul unui meci foarte bun, echipa antrenata de Ion Craciun si Gica Anton isi doreste…

- In 11 septembrie incepe etapa a patra a Cupei Romaniei. In aceasta etapa, Maramuresul o are ca reprezentanta pe ACS Fotbal Comuna Recea, gruparea de liga a III-a urmand sa intalneasca pe Universitatea Cluj-Napoca. Meciul este programat joi, 13 septembrie, de la ora 16.30, pe terenul echipei antrenate…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a pierdut cu 1-0 intalnirea din deplasare cu CS Iernut, din a doua etapa a noului sezon competițional. Meciul de la Iernut s-a jucat ieri dupa-amiaza cu incepere de la ora 17. Singurul gol a fost reușit de oaspeți, in minutul 36. Marius Pastor a transformat o lovitura de…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni maine dupa-amiaza, de la ora 17, in deplasare, formația CS Iernut. Partida de la Iernut conteaza pentru a doua etapa a seriei a V-a din Liga a III-a. Inaintea acestei confruntari, Iernutul ocupa ultimul loc in clasamentul seriei, cu niciun punct acumulat (0-5 in…

- Florentin Petre a semnat cu Dacia Unirea Braila, echipa invinsa cu 7-0 etapa trecuta. Ultima oara, fostul internațional a activat la Suceava. Invinsa runda trecuta, a patra din Liga a 2-a, la Clinceni, scor 0-7, Dacia Unirea Braila a decis sa faca o schimbare la nivelul bancii tehnice. Post-ul Florentin…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni maine dupa-amiaza, de la ora 18, pe teren propriu, formația Odorheiu Secuiesc. Partida de pe Stadionul Municipal Dej conteaza pentru prima etapa a noului sezon competițional. Toate echipele din judetul Cluj au fost repartizate in seria a V-a, alaturi de formatii…

- Caroline Garcia este una din jucatoarele de varf din circuitul WTA, franțuzoaica fiind in acest moment pe locul 6 in lume. Garcia și Halep s-au intalnit de cinci ori, scorul fiind 4-1 pentru sportiva noastra. "Simona Halep are foarte putine puncte slabe, trebuie sa fiu agresiva, voi incerca sa invaț…

- Etapa a 3-a a Ligii 1 Betano programeaza de la ora 18:00 duelul dintre nou promovatele FC Hermannstadt si Dunarea Calarasi. Meciul e in direct la Digi Sport, Teekom Sport, Look TV si in format live text pe www.prosport.ro.