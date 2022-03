Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19 face ravagii in China: LOCKDOWN pentru un oraș cu NOUA milioane de locuitori COVID-19 face ravagii in China: LOCKDOWN pentru un oraș cu NOUA milioane de locuitori In urma unei creșteri masive a numarului de cazuri de infectare cu COVID-19, un oraș cu 9 milioane de locuitori din China a intrat…

- Cei noua milioane de locuitori din orasul chinez Changchun (nord-est) au fost plasati in lockdown, au anuntat vineri autoritatile locale, intr-un moment cand China se confrunta cu cea mai accentuata recrudescenta a COVID-19 din ultimii doi ani, informeaza AFP. Un singur membru al unei familii este autorizat…

- China a inchis un oraș de cinci milioane de locuitori, dupa detectarea variantei Omicron a coronavirusului in provincia centrala Henan, al doilea inchis in 20 de zile. {{581278}}Autoritațile din orașul Anyang le-au transmis cetațenilor sa nu-și paraseasca locuințele și au interzis utilizarea tuturor…

- Orasul chinez Anyang din provincia Henan a fost plasat marti in lockdown si a interzis circulatia autovehiculelor private. Localitatea, cu o populatie de aproximativ 5,5 milioane de locuitori, a inregistrat 84 de cazuri de COVID-19 incepand de sambata, cand a fost depistata prima infectare.

- Autoritațile din Tianjin, oraș din nordul Chinei, i-au sfatuit, duminica, 9 ianuarie, pe cei 14 milioane de locuitori sa ramana acasa in timp ce au inceput teste Covid-19 masive, dupa o serie de cazuri recente, inclusiv mai multe legate de varianta Omicron, a informat presa de stat. Tianjin, un mare…

- Orasul Tianjin, din nordul Chinei, a anuntat duminica aceasta testarea tuturor celor aproape 14 milioane de locuitori dupa detectarea a cel putin doua imbolnaviri locale cu varianta Omicron a coronavirusului, primele care se inregistreaza in partea continentala a tarii asiatice, transmit agentiile…

- Toți cei aproape 14 milioane de locuitori din orasul Tinjin, din nordul Chinei, sunt testați anti-Covid, dupa ce au fost detectate doua imbolnaviri cu Omicron. Sunt primele infectari cu noua varianta in partea continentala a tarii asiatice, transmit agentiile de presa internationale.

- Orasul Tianjin, din nordul Chinei, a anuntat duminica aceasta testarea tuturor celor aproape 14 milioane de locuitori dupa detectarea a cel putin doua imbolnaviri locale cu varianta Omicron a coronavirusului, primele care se inregistreaza in partea continentala a tarii asiatice,