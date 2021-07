Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a ajuns la sapte despartiri din lotul cu care a incheiat stagiunea 2020-21. Ultimele plecari sunt cele ale mijlocasilor Ionut Coada, Romario Rus si Jose Casado, ale caror contracte au expirat in aceasta luna. Coada (24 ani) s-a numarat in stagiunea trecuta printre jucatorii cei mai vechi…

- Divizionara secunda Politehnica s-a despartit de mijlocasii Ionut Coada, Romario Rus si Jose Casado, jucatori ale caror contracte cu Politehnica au ajuns la final. Ionut Viorel Coada (24 ani) a fost printre cei mai vechi componenti ai lotului alb-violet. Mijlocasul defensiv a sosit la Poli in vara…

- CS Minaur a incheiat actualul sezon cu o infrangere suferita in fața celor de la CSM Bacau, in faza sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, scor 32-24. Echipa moldoveana se califica astfel in Final Four-ul care va avea loc in acest final de saptamana. Echipa de handbal masculin CS Minaur a terminat…

- ASU Politehnica a anuntat azi primele patru plecari dupa finalul stagiunii 2020-21. Croatul Stjepan Plazonja, sarbul Pavle Radunovic, precum si „autohtonii” Sergiu Popovici si Otto Hindrich nu mai continua in alb-violet. Primul si ultimul se aflau pe Bega sub forma de imprumut de la Hermannstadt, respectiv…

- Doua meciuri, doua victorii in Cupa Romaniei pentru SCM Politehnica, echipa care demonstreaza ca se simte mult mai bine in competiția KO, decat in campionat. Astazi a fost 34-29 cu HC Buzau dupa o prima repriza in care s-a marcat la foc automat (19-16). Adversarii au condus doar in primele 6 minute…

- SCM Politehnica a incheiat Liga Zimbrilor 2020-21 pe locul 9, in afara obiectivului stabilit de conducere inaintea startului de sezon. Acesta a fost motivul invoocat de Sport Club Municipal pentru „decizia incetarii unilaterale a Contractului de activitate sportiva incheiat cu domnul Vlad Caba„. Handbalistii…

- SCM Politehnica a fost invinsa azi de Dinamo in runda a 29-a a Ligii Zimbrilor. A fost 28-22 pentru bucuresteni chiar in sala acestora, locatia in care alb-violetii disputa ultimul turneu de campionat al editiei curente. Daca in urma cu doua zile alb-violetii au invins tot in sala „Dinamo” pe Fagaras…

- Campionatul Ligii naționale de Handbal Masculin mai are trei etape, ale caror jocuri vor fi disputate in Capitala, in perioada 8-11 mai. Va urma, peste aproape doua saptamani, Cupa Romaniei care, in acest an, din cauza condițiilor impuse de pandemie va fi sub forma de turnee, ca și intrecerea din Liga…