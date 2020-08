Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Inca patru localitați din Romania, cu focare de coronavirus, au fost bagate in carantina: In județ, masca este obligatorie in spațiile deschise aglomerate Prefectul județului Arad, Gheorghe Stoian, a declarat sambata pentru MEDIAFAX ca patru localitați din județul Arad au intrat in carantina,…

