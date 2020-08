Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Inca patru localitați din Romania, cu focare de coronavirus, au fost bagate in carantina: In județ, masca este obligatorie in spațiile deschise aglomerate Prefectul județului Arad, Gheorghe Stoian, a declarat sambata pentru MEDIAFAX ca patru localitați din județul Arad au intrat in carantina,…

- Patru localitați din județul Arad au intrat in carantina, dupa ce au fost inregistrate focare de coronavirus.Citește și: SURSE - Basescu pregatește un atac in FORȚA: cum s-au facut jocurile in culisele negocierilor de pe dreapta Prefectul județului Arad, Gheorghe Stoian, a declarat…

- "Propunerea carantinarii acestor localitati a fost facuta de Directia de Sanatate Publica Arad, in urma cresterii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar CJSU a aprobat masura. Carantina a intrat in vigoare de astazi, cand a fost emis un ordin de catre seful DSU, domnul Raed Arafat",…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit, vineri seara, intr-o ședința extraordinara. Avand in vedere situația epidemiologica din județ, generata de noul coronavirus, conducerea DSP Argeș a cerut carantinarea a doua comune, incepand cu 1 august 2020: Balilești și Darmanești. Primarii…

- Marcel Vela a avut o ședința tensionata cu prefecții, așa cum STIRIPESURSE.RO a informat, iar cel mai șifonat a ieșit cel de Argeș, care a fost aspru criticat și chiar amenințat cu demitere, dupa ce județul pe care il conduce a devenit focar de coronavirus. Dupa videoconferința cu ministrul de Interne,…

- Restricțiile ce ar urma sa intre in vigoare pe litoral de la 1 august, adica sambata, au fost discutate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Constanța. Prefectul a dezvaluit o noua restricție referitoare la maști, precum și un plan pentru terase.

- Autoritatile din judetul Prahova propun intrarea in carantina a unui sat din comuna Gornet, dupa ce in ultimele 14 zile un numar de 15 persoane din acel sat au fost diagnosticate cu COVID-19, fiind depasita rata de 3 infectari la mia de locuitori. Presedintele Consiliului Judetean s-a opus acestei…

- Autoritațile județene au decis aprobarea unui sprijin financiar zilnic pentru locuitorii din localitatea Ramnicelu, sat aflat in carantina, pana pe data de 22 mai, inclusiv. „Prefectul județului Buzau, dl Leonard Dimian a convocat, duminica, 17 mai 2020, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența…