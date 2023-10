Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunta sambata ca, in continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, in urma demersurilor constante ale Celulei de Criza a MAE, in cursul zilei de 14 octombrie 2023, alti 58 de cetateni romani au revenit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza vineri ca, pana in prezent, se confirma decesul a doua persoane cu dubla cetatenie, israeliano-romana, cu domiciliul in Statul Israel, dupa conflictul din zona. Potrivit unui comunicat de presa transmis de MAE , este vorba de persoana al carei deces a fost…

- MAE confirma moartea unui roman ce disparuse in Israel pe 9 octombrie, dar și a altuia ce nu a mai fost gasit de ieri. ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cu regret ca, pana in prezent, se confirma decesul a doua persoane cu dubla cetatenie, israeliano-romana, cu domiciliul in Statul Israel, astfel: persoana…

- MAE anunta vineri ca a fost confirmnat decesul a doua persoane cu dubla cetatenie, israeliano-romana, cu domiciliul in Israel. ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cu regret ca, pana in prezent, se confirma decesul a doua persoane cu dubla cetatenie, israeliano-romana, cu domiciliul in Statul Israel,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, pana in prezent, se confirma decesul a doua persoane cu dubla cetațenie, israeliano-romana, cu domiciliul in Statul Israel, astfel:- persoana al carei deces a fost anunțat de catre autoritațile israeliene la data de 9 octombrie 2023, care deținea cetațenie…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta, duminica seara, ca 115 cetateni romani din Israel au revenit in tara cu un zbor operat de o companie privata.”In continuarea precizarilor de presa referitoare la deteriorarea situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, MAE informeaza ca Celula de…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca, in coordonare cu Ambasada Romaniei la Tel Aviv si Ambasada Romaniei la Amman, gestioneaza situatia unui grup de 92 de cetateni romani ajunsi pe teritoriul Iordaniei din Israel, care au solicitat sprijin pentru repatriere in contextul deteriorarii situatiei…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe, Radu Filip, a oferit noi detalii despre situația din Israel, sambata, la Știrile B1 TV „Autoritațile romane au condamnat cu fermitate atacurile din Israel, prin vocea Președintelui, vocea premierului, vocea ministrului de Externe, atacurile impotriva…