- Parchetul General a anuntat vineri ca a pus sub urmarire penala alti doi medici si un fost manager de spital, acuzati ca l-au ajutat sau i-au furnizat cardiologului Dan Tesloianu de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi stimulatoare cardiace extrase din cadavre.

- Un medic din Iași a fost reținut in dosarul stimulatoarelor cardiace luate de la cadavre și implantate altor pacienți, procurorii avand probe cum ca acesta ar fi extras din 2017 pana in august 2022 un numar de 238 de dispozitive de la cadavre sau din alte surse.

- Procurorii de la Parchetul General au termen pana la 1 iunie sa finalizeze ancheta in dosarul in care fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a fost pusa sub acuzare de Sectia speciala in legatura cu aducerea in tara a fostului director al FNI Nicolae Popa. Laura Codruta Kovesi a initiat o noua actiune…