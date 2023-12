Încă 8 ostatici israelieni eliberați, inclusiv doi beduini Opt ostatici israelieni au fost eliberați joi noapte de Hamas, in cea de-a șaptea zi a armistițiului umanitar. La schimb, urmeaza sa revina in teritoriile palestiniene 30 de deținuți din inchisorile israeliene. Sase ostatici eliberati joi in Gaza au sosit in Israel, a anuntat biroul premierului israelian joi seara, dupa eliberarea a doua femei mai […] The post Inca 8 ostatici israelieni eliberați, inclusiv doi beduini appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

