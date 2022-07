Stiri pe aceeasi tema

- Cinci elevi suceveni au obținut media 10 la Bacalaureat, dupa soluționarea contestațiilor, ridicand astfel la 12 numarul elevilor suceveni care au obținut media maxima la acest examen. Trei elevi sunt de la Colegiul Național „Petru Rareș"- Isabella Ududec, Daniela Mihaela Capusneac ...

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Scolar Judetean Mures dintre cei sapte elevi de 10 4 sunt de la Colegiul National "Alexandru Papiu Ilarian" si 3 de la Colegiul National "Unirea" din Targu Mures. Inainte de rezolvarea contestațiilor rata de promovabilitate la Bac in județul Mureș este de 70,19%.…

- Clujul are trei licee in topul național al celor mai bune unitați de invațamant din Romania, dupa media de la Examenul de Bacalaureat 2020. Pe locul trei in țara este Liceul teoretic ”Avram Iancu” Cluj-Napoca, cu media 9,38, pe locul șapte este Colegiul Național ”Emil Racovița”, iar pe locul noua Colegiul…

- Județul Buzau se afla peste media pe țara in privința procentului de promovare (inainte de contestații) de la examenul de bacalaureat, cu o rata de 76,34 %. Pentru promoția curenta, rata de promovare este de 79,52 %, iar pentru promoțiile anterioare, rata de promovare este de 31,9 %. Au promovat 1858…

- Șapte suceveni au obținut media 10 la Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022. Ei provin de la Colegiul Național „Nicu Gane" Falticeni, Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava, Colegiul „Alexandru cel Bun" Gura Humorului, Colegiul Național „Petru ...

- Ministerul Educației a publicat luni, 27 iunie, rezultatele la Bacalaureat pentru prima sesiune, inainte de contestații. Trei elevi din județul Maramureș au obținut media 10 pe linie. Unul provine de la Liceul Teoretic ”Petru Rareș” Targu Lapuș, iar ceilalți doi de la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai”…

- Trei elevi buzoieni au reușit sa obțina media zece la examenul de Bacalaureat de anul acesta. Este vorba despre trei absolvenți de clasa a douasprezecea de la Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu”. Astazi au fost afișate rezultatele examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie 2022. La nivel național…

- In județul Suceava, rata de promovare inregistrata la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național 2022 este de 46,13%, informeaza Inspectoratul Școlar Județean. Comparativ, in anul 2021, procentul mediilor peste 6 (limita de promovabilitate) a fost de 41,63%. 1. STATISTICA REZULTATELOR…