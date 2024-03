Stiri pe aceeasi tema

- La Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, joi 22 februarie, a avut loc festivitatea de premiere din cadrul proiectului educativ ,,Datini și obiceiuri multiculturale de Craciun... The post Florin Lixandru prezent la Arad in cadrul unui eveniment organizat de Colegiul Național ,,Elena Ghiba Birta” , Liceul…

- In perioada 8 ianuarie – 29 februarie 2024, Alianta Franceza din Suceava organizeaza inscrieri pentru sustinerea examenelor de evaluare DELF/DALF adulti. Alianta Franceza din Suceava face parte din reteaua nationala de centre de evaluare DELF si DALF si are o echipa de evaluatori profesionisti, certificati…

- Miercuri, 14.02.2023, ora 17.00, in cadrul Dupa-amiezilor francofone la Suceava, Alianța Franceza din Suceava, in colaborare cu Colegiul Național „Petru Rareș”, Suceava, organizeaza activitatea L’antenne francophone – projet radio en classe de FLE, coordonata de prof. dr. Braescu Andreea-Anca. Manifestarea…

- In cadrul dupa-amiezilor francofone, Alianța Franceza din Suceava organizeaza, miercuri, 14 februarie 2024, la ora 17.00, in colaborare cu Colegiul Național „Petru Rareș" Suceava, activitatea „L"antenne francophone – projet radio en classe de FLE", coordonata de ...

- Miercuri, 17 ianuarie 2024, ora 18.00, in cadrul Dupa-amiezilor francofone la Suceava, Alianța Franceza din Suceava, in colaborare cu Biblioteca universitara USV, Colegiul National „Mihai Eminescu” si Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu”, organizeaza activitatea „Eminescu en francais”/Eminescu in limba…

- La cladirea noua pentru invațamant gimnazial de la Colegiul Național ”Petru Rareș”, lucrarile sunt aproape finalizate, a anunțat primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. ”S-a terminat fațada exterioara, s-au tras instalațiile de utilitați, se mai lucreaza la finisajele interioare. In ultima zi lucratoare…

- Vineri, 22 decembrie 2023, ora 12.00, Alianța Franceza din Suceava, in colaborare cu Asociația Seniorilor Bucovineni, omagiaza Craciunul printr-o noua intalnire din cadrul proiectului Itineraires francophones. Activitatea din aceasta saptamana – „Chantons le Noel!”/Sa cậntam Craciunul!, coordonata de…

- In spiritul generozitații și solidaritații care caracterizeaza perioada sarbatorilor de iarna, elevii claselor a XI-a de la Colegiul Național „Petru Rareș" Suceava au pus in scena vineri, 8 decembrie, spectacolul caritabil de Craciun, o lecție de umanitate oferita de liceeni.Balul ...