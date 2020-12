Încă 4.310 cazuri noi de coronavirus la 27.653 de teste Un numar de 4.310 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 27.653 de teste la nivel national, a informat, joi, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza GCS. Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate, pana in prezent, 608.561 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Un numar de 523.829 de persoane au fost declarate vindecate. Potrivit GCS, pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 4.689.628 de teste. Dintre acestea, 27.653 au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

